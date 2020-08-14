تطبيق الإجراءات النظامية ضد أصحابها..

رصدت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية 17 مخالفة وصادرت وأتلفت مواد منتهية الصلاحية، خلال الجولات الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية والتجارية. وطُبّقت البلدية ممثلة في إدارة ‫الخدمات‫ قسم‬ صحة البيئة، لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين. Advertisements وأكدت البلدية مواصلة تكثيف جولاتها الرقابية والوقائية على المنشآت الغذائية والمحال التجارية, ضمن حملة (غذاؤكم أمانة)؛ للتأكد من تطبيق إجراءات سلامة الغذاء والمنتجات، والتزام البائعين وأصحاب المحال بتطبيق الاشتراطات الصحية لجعل البيئة آمنة وسليمة للمستفيدين. اقرأ أيضًا: مصادرة وإتلاف 1404 من المعلبات منتهية الصلاحية بنطاق بلدية المسفلة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية رفحاء ترصد 17 مرفقًا مخالفًا.. وتصادر وتتلف مواد منتهية الصلاحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.