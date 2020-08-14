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بالصور.. إغلاق منشأة رياضية نسائية مخالفة في نطاق بلدية الشوقية

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ضمن جولات التأكد من تطبيق البروتوكولات الوقائية

أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في إدارة الرقابة النسائية بمشاركة بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة منشأة رياضية نسائية، وذلك لمخالفتها البروتوكولات الوقائية.

وأوضحت مديرة الرقابة النسائية العنود بنت منسي البقمي أن الفِرَق الرقابية النسائية بالتعاون مع بلدية الشوقية الفرعية أغلقت المنشأة النسائية ضمن نطاق بلدية الشوقية وذلك لمخالفة البروتوكولات الوقائية، مبينة عدم تجديد رخصة المنشاة، وأكدت تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وشددت«البقمي» على تكثيف الجولات الرقابية النسائية على جميع المنشآت التي تخص الجانب النسائي؛ للتأكد من إلتزامها بتطبيق كل الاشتراطات، وذلك حرصًا على كل ما يمسُ سلامة المواطنين والمقيمين.

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وأشارت في الوقت ذاته إلى أن الفرق لن تتهاون في أداء واجبها على اكمل وجه بالتعاون مع البلديات حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)؛ ليتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة .

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