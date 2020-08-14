«التعاون الإسلامي» تدين استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين في خميس مشيط

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، اليوم الخميس، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للمدنيين بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ البالستيتية.

جاء ذلك، عقب إعلان تحالف دعم الشرعية عن اعتراض وإسقاط طائرة مفخخة وصاروخين بالستيين أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المملكة.

وفي بيان لها، أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الاستهداف الممنهج لميليشيا الحوثي الإرهابية للمدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية.

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وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، تأييده للإجراءات التي تتخذها قيادة القوات المشتركة لـ(تحالف دعم الشرعية في اليمن)؛ للتعامل مع الأعمال العدائية والإرهابية، وذلك بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وشدد الأمين العام على أن استمرار المحاولات الفاشلة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح، يهدد الأمن الإقليمي والدولي، ويعيق الوصول إلى الحل السياسي الشامل في اليمن.

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