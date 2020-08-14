«التعليم» تواصل ترحيل أكثر من 138 مليون كتاب مدرسي لإدارات المناطق

تواصل وزارة التعليم ترحيل جميع الكتب المدرسية لإدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة قبل بدء العام الدراسي الجديد؛ حيث التزمت الوزارة بالخطة الزمنية لعملية الترحيل رغم ظروف جائحة كورونا المستجد، وعمليات التطوير التي أجرتها على عدد من المقررات المدرسية، وذلك بإجمالي 138.659.146 كتاب مدرسي لجميع المراحل الدراسية.

وأنهت الوزارة تصميم ومراجعة واعتماد وطباعة 65.690.181 كتاب مدرسي للمرحلة الابتدائية، و40.145.658 كتاب مدرسي للمرحلة المتوسطة، و29.154.986 كتاب مدرسي للمرحلة الثانوية، بإجمالي 134.990.825 كتاب مدرسي لمدارس التعليم العام.

كما أنهت طباعة 372.908 كتب لمدارس تحفيظ القرآن الكريم، و894.774 كتاب لمدارس تعليم الكبار ومحو الأمية، و48.908 كتب مدرسية للمعاقين بصريًّا (برايل)، وكذلك طباعة 2.125.822 كتاب للمدارس العالمية، و89.639 كتاب لمدارس المملكة في الخارج، و72.630 كتاب للمدارس العربية بجيبوتي، إضافة إلى طباعة 27639 كتابًا لمعاهد وبرامج التربية الفكرية في مختلف المراحل الدراسية، وإعداد أدلة إلكترونية للمعلّم في مختلف مسارات التربية الخاصة.

Advertisements

وبلغ إجمالي المقررات المدرسية للفصل الدراسي الأول 612 كتابًا، جرى اعتمادها وطباعتها بالكامل، وذلك انطلاقًا من تحديد الاحتياجات من المقررات المدرسية بالتنسيق مع إدارات التعليم، واعتماد النسخ الفنية من الإدارة العامة للتجهيزات المدرسية، ومتابعة المطابع المعتمدة، ومدى توفر كميات الورق للطباعة، واستخدام أجود أنواع الورق المعتمد، بالإضافة إلى الإشراف على عمليات الطباعة والتجليد والتغليف وفق الشروط والمواصفات الفنية المعتمدة.

اقرأ أيضًا:

بالصور.. «تعليم الجوف» تجهز المدارس للعام الدراسي الجديد