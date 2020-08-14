السعودية اليوم / وفيات كورونا في البرازيل تتجاوز 105 آلاف



برازيليا 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 60091 إصابة جديدة بفيروس

وبهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في البرازيل ثلاثة ملايين و 224876 منذ بدء ظهور الجائحة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 105463 وفقاً لبيانات وزارة الصحة البرازيلية.

وتجيء البرازيل في الترتيب الثاني كأكثر دول العالم تضرراً بالجائحة بعد الولايات المتحدة.

// انتهى //

01:42ت م

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برازيليا 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واسسجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 60091 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 1261 وفاة.وبهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في البرازيل ثلاثة ملايين و 224876 منذ بدء ظهور الجائحة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 105463 وفقاً لبيانات وزارة الصحة البرازيلية.وتجيء البرازيل في الترتيب الثاني كأكثر دول العالم تضرراً بالجائحة بعد الولايات المتحدة.// انتهى //01:42ت م0233

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