السعودية اليوم / وفاة 33 شخصاً وتضرر 80 ألف آخرين بسبب الفيضانات في النيجر



نيامي 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

توفي 33 شخصاً وتضرر أكثر من 80 آخرين نتيجة فيضانات ناتجة عن أمطار غزيرة شهدتها النيجر.

وأفادت أجهزة الطوارئ النيجرية اليوم، أن مناطق ماراداي بجنوب وسط البلاد، وتاهوا، وتيلابيري بالغرب، ودوسو في الجنوب الغربي، تعد الأكثر تضرراً من هذه الفيضانات.

وقد قامت السلطات النيجرية بتوزيع مساعدات غذائية، وبعض الملابس والأفرشة على العديد من الأسر المتضررة.

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