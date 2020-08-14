السعودية اليوم / مصر تسجل ١٤٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا و٢٢ حالة وفاة



القاهرة 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية، ١٤٥ إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والإسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس ٩٦١٠٨ حالةً من ضمنهم ٥٦٨٩٠ حالةً تم شفاؤها و ٥١٠٧ حالات وفاة.

وكشف عن خروج ٩٨٩ متعاف من الفيروس من مستشفيات العزل الصحي ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى ٥٦٨٩٠ حالةً.

// انتهى //

01:41ت م

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القاهرة 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية، ١٤٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة ٢٢ حالة جديدة.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والإسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس ٩٦١٠٨ حالةً من ضمنهم ٥٦٨٩٠ حالةً تم شفاؤها و ٥١٠٧ حالات وفاة.وكشف عن خروج ٩٨٩ متعاف من الفيروس من مستشفيات العزل الصحي ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى ٥٦٨٩٠ حالةً.// انتهى //01:41ت م0230

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