شكرا لقرائتكم خبر عن سمو نائب أمير جازان يعزي في وفاة الشيخ «الطميحي» والان نبدء بالتفاصيل

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، خالص تعازيه ومواساته إلى ذوي وأسرة عريفة قرية العرجين بخبت الطمحة التابعة لمحافظة صبيا الشيخ علي بن حسين طميحي - رحمه الله - الذي توفي إثر معاناة مع المرض.

ونوه سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز، بما قدمه الفقيد من أعمال البر والخير والإصلاح في مجتمعه، وما بذله خدمة لدينه ووطنه. وسأل سمو نائب أمير منطقة جازان الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فيما أعرب الشيخ ناصر بن حسين طميحي وأبناء وأسرة الفقيد، عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان، على تعازيه ومواساته لهم، التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، سائلين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.