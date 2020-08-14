بدء تشغيل قسم الفيروسات PCR في المختبر الإقليمي بـ عرعر

2020-08-14

متابعات الخليج 365 - الحدود الشمالية

بدأت صحة الحدود الشمالية في تشغيل قسم الفيروسات (PCR) في المختبر الإقليمي بعرعر وتفحص 59 عينة كورونا بنسبة تطابق 100% بالنتائج مع المختبر الإقليمي بالمدينة المنورة تمهيدًا لفحص العينات بمدينة عرعر.

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وأوضحت صحة الحدود الشمالية، في بيان لها، أن قسم الفيروسات المستجدة PCR سيسهم – بإذن الله – في سرعة ظهور النتائج للمصابين بكورونا بحد أقصى 6 ساعات للمصابين.

وأضافت صحة الحدود الشمالية أن ذلك سيؤدي إلى سرعة التقصي الوبائي للحالات المخالطة للمصابين بطاقة قصوى تصل إلى 400 فحص كورونا يوميًا.

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