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بدء تشغيل قسم الفيروسات PCR في المختبر الإقليمي بـ عرعر
متابعات الخليج 365 - الحدود الشمالية
بدأت صحة الحدود الشمالية في تشغيل قسم الفيروسات (PCR) في المختبر الإقليمي بعرعر وتفحص 59 عينة كورونا بنسبة تطابق 100% بالنتائج مع المختبر الإقليمي بالمدينة المنورة تمهيدًا لفحص العينات بمدينة عرعر.
وأوضحت صحة الحدود الشمالية، في بيان لها، أن قسم الفيروسات المستجدة PCR سيسهم – بإذن الله – في سرعة ظهور النتائج للمصابين بكورونا بحد أقصى 6 ساعات للمصابين.
وأضافت صحة الحدود الشمالية أن ذلك سيؤدي إلى سرعة التقصي الوبائي للحالات المخالطة للمصابين بطاقة قصوى تصل إلى 400 فحص كورونا يوميًا.
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