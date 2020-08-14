، سكان "البيعة" بالطائف يطالبون بخدمة "الألياف البصرية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - يعانون من سوء تغطية الهواتف المتنقلة من جميع الشركات

يشتكي سكان مخطط البيعة بمحافظة الطائف من تأجيل وتأخر شركة الاتصالات السعودية لتمديد خدمة الألياف البصرية للكثير من المساكن داخل المخطط، على الرغم من تقديمها في مبان أخرى مجاورة لهم منذ وقت طويل.

وقال المواطن "رائد زيد الزهراني": "نحن أهالي مخطط البيعة نعاني من عدم تجاوب شركة الاتصالات السعودية في تقديم خدمة الألياف البصرية، مع العلم أن المباني المجاوره تتمتع بهذه الخدمة، وقد قمنا بتقديم الطلب في تاريخ 23/04/2019 برقم 1182183886391-1".

وأردف: "بعد طول انتظار تكفلنا سكان العمارة بدفع تكاليف الحفريات للشركة، ولكن دون جدوى؛ مما استوجب رفع شكوى لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات برقم 406111102335 ولكن دون جدوى".

وأضاف "الزهراني": "نرجو من المسؤولين التجاوب معنا وحل المشكلة في أسرع وقت، فنحن نعاني من سوء تغطية للهواتف المتنقلة من جميع الشركات".