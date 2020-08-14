، الاتحاد يواجه الاتفاق بشعار (أكون أو لا أكون) .. والشباب يبحث عن المقعد الآسيوي أمام الفيحاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - في افتتاح الجولة 25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تنطلق مساء اليوم الجمعة، منافسات الجولة 25 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بإقامة 4 لقاءات مثيرة وحاسمة ، من أجل الزحف نحو مربع الكبار، وخطف بطاقة التأهل للمقعد الآسيوي، أو من أجل الهروب من شبح الهبوط .

الفتح - أبها

يستضيف الفتح على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء نظيره أبها.

ويحتل الفتح المركز الـ14 برصيد 22 نقطة, ويأمل في تعويض خسارته في الجولة الماضية من الهلال ، وأن يكسب نقاط مباراة اليوم للعودة للانتصارات، لمحاولة البقاء في المسابقة كونه من الفرق المهددة بالهبوط إذ لا يفصله عن "الأخير" سوى نقطتين ونقطة واحدة فقط عن المركز قبل الأخير.

في المقابل يدخل أبها اللقاء برصيد 33 نقطة في المركز التاسع, وهو كذلك خسر في الجولة الماضية من "حامل اللقب" النصر , ساعيًا لتعويض الخسارة والتقدم في جدول الترتيب.

الفيحاء - الشباب

على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة يسعى الفيحاء لإيقاف مسلسل الخسائر عندما يلتقي الشباب.

يحتل الفيحاء المركز الـ11 برصيد 27 نقطة، وحسابيًا ما زال مهددًا بالهبوط، لذا فإنه سيدخل لقاء اليوم لتحقيق النقاط الثلاث التي ستجعل موقفه أكثر أمانًا.

وفي المقابل يملك الشباب 37 نقطة في المركز السادس بعد أن حقق الفوز على التعاون في الجولة الماضية، وهو ما جعله يدخل المنافسة على مركز مؤهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

الرائد - الحزم

يتواجه في ثالث لقاءات اليوم فريقا الرائد والحزم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.

يدخل الرائد اللقاء بعد تعادله دون أهداف في الجولة الماضية مع الوحدة ليصل رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع, وأصبح من المنافسين على المركز الآسيوي.

فيما تلقى الحزم الخسارة في الجولة الماضية من العدالة، وهو ما أبقاه في دائرة الفرق المهددة بالهبوط بعد أن تجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز 12.

الاتحاد - الاتفاق

يختتم فريقا الاتحاد والاتفاق لقاءات اليوم الأول من الجولة 25 عندما يلتقيان على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

يدخل الاتحاد المواجهة بعد خسارتين بالنتيجة نفسها 1 ـ 2 من الأهلي في الجولة الماضية وقبلها من أبها, ليبقى على نقاطه الـ23 محتلاً المركز 13 ويكون من ضمن المهددين بالهبوط , لذا فإن المواجهة تمثل أهمية بالغة له كون الفوز فيها سيكون خطوة جيدة ومهمة في الابتعاد عن خطر الهبوط, فيما قد تُصعب الخسارة من موقفه وقد تقوده للمركز الأخير قبل 5 جولات من ختام المسابقة.

في المقابل يدخل الاتفاق اللقاء بمعنويات عالية بعد تحقيق فوزين متتاليين على العدالة والفيحاء, ليصل إلى النقطة 35 في المركز الثامن ساعيًا للفوز ومواصلة الانتصارات والتقدم لمراكز أعلى وربما التأهل الآسيوي.

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