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طمأن خطاط المصحف الشريف بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، الشيخ عثمان طه، محبيه بأنه بخير وعافية، وقريباً سيخرج من المستشفى بعد تماثله للشفاء، بحسب تقارير الأطباء.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرته "الخليج 365" به، للاطمئنان على صحته من العارض الصحي الذي ألمّ به وهو يرقد حالياً بالمستشفى لاستكمال العلاج.
وشكر "عثمان طه"، عبر منبر "الخليج 365"، كل من سأل عنه سواء بالاتصال الهاتفي أو بالمراسلة، سائلاً الله للجميع التوفيق والإعانة، وأن يصرف الله الوباء عن المملكة وجميع بلاد العالم.
ويعد "عثمان طه" من أشهر خطاطي المصحف الشريف بالعالم، وقد خط المصحف بيديه 12 مرة بمجمع الملك فهد.
14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441 12:39 AM
قدم شكره لكل من سأل عنهخطاط المصحف الشريف لـ"الخليج 365": أنا بخير وعافية وخلال أيام أغادر المستشفى
طمأن خطاط المصحف الشريف بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، الشيخ عثمان طه، محبيه بأنه بخير وعافية، وقريباً سيخرج من المستشفى بعد تماثله للشفاء، بحسب تقارير الأطباء.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرته "الخليج 365" به، للاطمئنان على صحته من العارض الصحي الذي ألمّ به وهو يرقد حالياً بالمستشفى لاستكمال العلاج.
وشكر "عثمان طه"، عبر منبر "الخليج 365"، كل من سأل عنه سواء بالاتصال الهاتفي أو بالمراسلة، سائلاً الله للجميع التوفيق والإعانة، وأن يصرف الله الوباء عن المملكة وجميع بلاد العالم.
ويعد "عثمان طه" من أشهر خطاطي المصحف الشريف بالعالم، وقد خط المصحف بيديه 12 مرة بمجمع الملك فهد.
، خطاط المصحف الشريف لـ"الخليج 365": أنا بخير وعافية وخلال أيام أغادر المستشفى ،
المصدر : الخليج 365
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