- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - ناشدت أسرة "مبارك بن عبدالرحمن أبو قسمين"؛ بالبحث عن مفقودهم الخمسيني المتغيّب منذ قرابة شهر في حي الربوة بجدة.
وأوضحت عائلة "أبو قسمين"؛ أن مفقودهم البالغ من العمر 50 عاماً، خرج من منزل شقيقه بحي الربوة بجدة في تاريخ 1441/ 11/ 28 ولم يعد حتى الآن.
وأشارت أسرته إلى أنه مصاب بفقدان الذاكرة، حيث بحثوا عنه في المستشفيات، وتقدموا ببلاغ إلى الشرطة من حين فقده، غير أنه لم يتم العثور عليه، ولم يجدوا له أثراً.
ودعت أسرته من يشاهده أو يملك أي معلومات عنه، إلى التواصل مع أقرب مركز شرطة، أو الاتصال بهم على الرقم التالي: 054 476 5858.مفقود جدة
"خمسيني" خرج منذ شهر ولم يعد في "ربوة جدة".. وأسرته تناشد البحث عنهعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-08-14
ناشدت أسرة "مبارك بن عبدالرحمن أبو قسمين"؛ بالبحث عن مفقودهم الخمسيني المتغيّب منذ قرابة شهر في حي الربوة بجدة.
وأوضحت عائلة "أبو قسمين"؛ أن مفقودهم البالغ من العمر 50 عاماً، خرج من منزل شقيقه بحي الربوة بجدة في تاريخ 1441/ 11/ 28 ولم يعد حتى الآن.
وأشارت أسرته إلى أنه مصاب بفقدان الذاكرة، حيث بحثوا عنه في المستشفيات، وتقدموا ببلاغ إلى الشرطة من حين فقده، غير أنه لم يتم العثور عليه، ولم يجدوا له أثراً.
ودعت أسرته من يشاهده أو يملك أي معلومات عنه، إلى التواصل مع أقرب مركز شرطة، أو الاتصال بهم على الرقم التالي: 054 476 5858.
14 أغسطس 2020 - 24 ذو الحجة 1441
12:24 AM
ناشدت أسرة "مبارك بن عبدالرحمن أبو قسمين"؛ بالبحث عن مفقودهم الخمسيني المتغيّب منذ قرابة شهر في حي الربوة بجدة.
وأوضحت عائلة "أبو قسمين"؛ أن مفقودهم البالغ من العمر 50 عاماً، خرج من منزل شقيقه بحي الربوة بجدة في تاريخ 1441/ 11/ 28 ولم يعد حتى الآن.
وأشارت أسرته إلى أنه مصاب بفقدان الذاكرة، حيث بحثوا عنه في المستشفيات، وتقدموا ببلاغ إلى الشرطة من حين فقده، غير أنه لم يتم العثور عليه، ولم يجدوا له أثراً.
ودعت أسرته من يشاهده أو يملك أي معلومات عنه، إلى التواصل مع أقرب مركز شرطة، أو الاتصال بهم على الرقم التالي: 054 476 5858.
، "خمسيني" خرج منذ شهر ولم يعد في "ربوة جدة".. وأسرته تناشد البحث عنه ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "خمسيني" خرج منذ شهر ولم يعد في "ربوة جدة".. وأسرته تناشد البحث عنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.