السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المغرب يلتقي وزير التجارة والصناعة المغربي



الرباط 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

التقى معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الأستاذ عبدالله بن سعد الغريري في الرباط اليوم، معالي وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي المغربي حفيظ العلمي.

وتناول اللقاء، بحث العلاقات الثنائية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

// انتهى //

23:46ت م

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