السعودية اليوم / مدير تعليم الليث يعتمد حركة النقل الداخلي



الليث 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

اعتمد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي اليوم، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي القادم ( 1441/ 1442هـ)، التي شملت نقل ما نسبته 13.81% من المعلمين، و 16.49% من المعلمات على مختلف الرغبات التي تقدموا بها، ووفقا للاحتياج الخاص بالهيئة التعليمية لمدارس التعليم العام ورياض الأطفال، وإكمال حركة التشكيلات القيادية فيها.

وهنأ الدكتور الحازمي جميع المعلمين والمعلمات المنقولين، متمنياً التوفيق لكامل الطواقم التعليمية والإدارية في الميدان التعليمي، ومثمناً دورهم الريادي في إثراء العملية التعليمية والجهد الملموس في تحسين نواتج التعلم ورفع كفاءة التواصل التعليمي مع الطلاب والطالبات.

// انتهى//

23:39ت م

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