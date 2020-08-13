شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تعلن بدء تطبيق حظر صيد «الكنعد» في سواحل المملكة والان نبدء بالتفاصيل
تعلن وزارة البيئة والمياه والزراعة عن بدء تطبيق حظر صيد أسماك الكنعد في سواحل المملكة العربية السعودية لهذا العام ابتداءً من يوم السبت المقبل ١٤٤١/١٢/٢٥هـ الموافق 15 اغسطس ٢٠٢٠م، وحتى ١٤٤٢/٠٢/٢٨هـ الموافق 15 أكتوبر ٢٠٢٠م، وذلك إستناداً لقرار الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك.
وترجو الوزارة من جميع المعنيين التعاون تحقيقاً للصالح العام وتفادياً للإجراءات القانونية والعقوبات ضد المخالفين لهذا القرار.
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