أمجاد الخشابية يحرز دوري أكاديميات عسير لكرة القدم

2020-08-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أحرز فريق أمجاد الخشابية لقب دوري الأكاديميات لكرة القدم بعسير، مساء يوم أمس، ضمن ختام بطولة مونديال أمانة منطقة عسير الرابع لكرة القدم 2020، والمقامة على ملعب حديقة المشهد بمدينة أبها، وذلك بعد تغلبه على فريق الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

أمجاد الخشابية يستحوذ على جوائز الدوري:

وتحدث كابتن فريق أمجاد الخشابية السابق عزيز الحكمي لـ“متابعات الخليج 365”، أن الفريق حقق بطولة دوري الأكاديميات بجدارة واستحقاق في ظل النتائج التي حققها لاعبو الفريق بعناصره الشباب الطموحة تحت قيادة مشرف الفريق محمد الخرمي منذ انطلاق الدوري.

وأضاف الحكمي، أن الفريق استحوذ على أغلب جوائز بطولة الدوري، حيث حقق اللاعب عايد حسن جائزة نجم البطولة، وحقق اللاعب مهند أبو القاسم جائزة أفضل حارس، وحقق اللاعب عبدالعزيز مساوى جائزة هداف الدوري، إضافة إلى تحقيق وهيب مكين جائزة أفضل مدرب.

تطبيق كامل للاحترازات الوقائية:

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وطبقت أمانة منطقة عسير جميع الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، على منافسات بطولة مونديال عسير الرياضي الصيفي الرابع لكرة القدم الذي تنظمه الأمانة ضمن فعاليات صيف أبها 2020م.

وقامت اللجنة المنظمة خلال البطولة بتعقيم أرضية ملعب حديقة المشهد التي تقام عليها المنافسات وكذلك تعقيم المدرجات وكافة المداخل والمخارج، كما جهزت اللجنة أجهزة قياس درجة الحرارة والمعقمات والكمامات الطبية عند بوابة الدخول المخصصة للمشاركين في البطولة، مع العديد من اللوحات الإرشادية التي وضعتها أمانة عسير في المدرجات لتوعية الجماهير بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

فيما يتم قياس درجة الحرارة لجميع المتواجدين من منظمين ومدربين وإداريين ولاعبين وحكام وإعلاميين قبل دخولهم أرضية الملعب، مع تحقيق التباعد الاجتماعي في دكة البدلاء للفرق المشاركة وتوزيع المصورين على أرجاء الملعب لتحقيق هذا التباعد الاحترازي.

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