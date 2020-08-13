2020-08-14

وفاة الفنان المصري سمير الإسكندراني عن عمر ناهز 82 عامًا

متابعات الخليج 365 - متابعة

أفادت وسائل إعلام مصرية بوفاة الفنان الكبير سمير الإسكندراني، عن عمر ناهز الـ 82 عامًا.

وقدم سمير الإسكندراني عبر مشواره الفني عشرات الأغاني المميزة مثل “مين اللي قال” و”طالعة من بيت أبوها” و”ابن مصر”، و “في حب مصر”.

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ويعد الفنان سمير الإسكندراني من أشهر النجوم الذين طاردتهم شائعات الوفاة، فقد لحقته هذه الشائعة أكثر من مرة، الأمر الذي دفعه للإعلان بأنه قرر اللجوء للنائب العام من أجل مقاضاة كل من يروج لشائعة وفاته، معبرًا عن انزعاجه الشديد منها.

يذكر أن الإسكندراني حاولت إسرائيل تجنيده في إيطاليا أواخر الخمسينيات، لكنه أبلغ المخابرات العامة المصرية ولعب دورًا هامًا في خداع تل أبيب.

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