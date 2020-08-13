حظر صيد أسماك الكنعد في السعودية لمدة شهرين

2020-08-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، مساء أمس الخميس، حظر صيد أسماك الكنعد للعام الحالي ٢٠٢٠ اعتبارًا من 15 أغسطس حتى 15 أكتوبر المقبل.

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وأوضح البرنامج، في بيان عبر حسابه في “تويتر”، أن حظر صيد هذا النوع من الأسماك يأتي بهدف منح الفرصة لتكاثر أسماك الكنعد، والمحافظة على مخزونه الاستراتيجي.

ويعد الصيد في موسم الحظر مخالفة تستوجب العقوبة والغرامة المالية حسب اللائحة التنفيذية لنظام الصيد.

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