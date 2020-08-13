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التشهير بمواطن ووافد مُدانين بجريمة التستر في بيع مواد البناء
استدعاء المتورطين وإحالتهم إلى القضاء
متابعات الخليج 365 - خميس مشيط
شهرت وزارة التجارة بمواطن ووافد من جنسية مصرية بعد صدور حكم قضائي بثبوت مخالفتهما لنظام مكافحة التستر وتمكين متابعات الخليج 365 للوافد من مزاولة نشاط المتاجرة في مواد البناء بمحافظة خميس مشيط.
وتعود تفاصيل القضية إلى مباشرة الوزارة بلاغًا من مواطن عن وجود حالة تستر بمؤسسة تجارية تزاول أنشطة بيع مواد البناء والتشييد، وفور مباشرة الوزارة للبلاغ والوقوف على المنشأة ضبطت أدلة مادية تثبت حالة التستر، ليتم استدعاء المتورطين وإحالتهم إلى القضاء.
ونشرت الوزارة مضمون الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بأبها متضمنًا غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري للمتستر ومنعه من مزاولة النشاط واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
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