2020-08-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الخميس، ضبط شخص يسوق لمستحضرات مجهولة لعلاج الحساسية والصدفية.

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وقالت الصحة، في بيان لها، أنه بالتعاون مع الجهات الأمنية وبناءً على بلاغ مواطن متضرر تم ضبط شخص يسوق لمستحضرات مجهولة ويدعي أنها علاج للحساسية والصدفية ونحوها.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تبين احتواؤها على مواد تضر بصحة مستخدميها؛ وذلك في منزل سكني بمدينة الرياض وإحالته إلى النيابة العامة.

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