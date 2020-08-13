زيادة أسرة العناية المركزة في مستشفيات مكة

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وتأتي هذه الخطوة استكمالا لما أعلنته الصحة أخيرا عن إضافة 3500 سرير عناية مركزة، وذلك خلال90 يوما في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمرارا لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.
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