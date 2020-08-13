الصحة: مليونا مكالمة تلقاها مركز 937 خلال شهر يوليو

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كما أعلنت الصحة بدء العمل في المرحلة الأولى لتطبيق خدمة الترجمة الإشارية في مركز اتصال 937 عبر تطبيق «إشارة»، وهي خدمة مقدمة مباشرة لذوي الإعاقة السمعية (الصم و ضعاف السمع)، بحيث تسهل لهم الاستفادة من الخدمات المقدمة من مركز اتصال الصحة 937 عبر هذا التطبيق.
وتشمل هذه المرحلة «خدمة الاستفسارات العامة، خدمة حجز المواعيد لدى المراكز الصحية، خدمة الاستشارات الطبية» وذلك على مدار الساعة.
يذكر أن مركز اتصال الصحة 937 يواصل تقديم خدماته للمستفيدين، ويعمل وفق منهجيات الارتكاز والمحورية حول المستفيد لتقديم جميع الخدمات ولا يقف دوره على تلقي الاتصالات فقط، بل يتابع ويتحقق من إغلاق البلاغات والشكاوى ويقيس الرضا ويرفع مقترحات التحسين، ويعمد كذلك إلى تحليل البيانات وتقديم الإحصائيات والتوصيات بما يكفل تحسين الخدمات وتقديم حلول إبداعية لضمان تقديم أفضل الخدمات وبما يدعم تطوير الخدمات والأعمال، ويدعم التطبيقات الالكترونية المقدمة من وزارة الصحة.
ويعمل في المركز أكثر من 3000 موظف أخصائي خدمة عملاء وطبيب عبر القنوات المختلفة (هاتفية، تواصل اجتماعي، البريد الالكتروني، التطبيقات الالكترونية، والدردشة الفورية في موقع الوزارة) .
ويعد المركز أحد مراكز الاتصال التي تعمل ضمن الإدارة العامة لمراكز الاتصال في وزارة الصحة إلى جانب مركز متخصص بقطاع الأعمال، وكذلك مركز متخصص بخدمات منسوبي الوزارة.
كما يعمل المركز وفق أفضل الممارسات في مجال التميز والخدمات الاتصالية.
ويستقبل المركز على مدار اليوم جميع الاستفسارات عبر قنواته كافة، وعبر الرقم الموحد 937.
خدمات مركز 937:
- خدمة الاستشارات الطبية مع أطباء أكفاء
- حجز المواعيد للمراكز الصحية الأولية
- مواعيد عيادات الإقلاع عن التدخين
- الدعم التقني لتطبيقات وزارة الصحة الالكترونية
- الإحالات الطبية وطلبات العلاج
- الشكاوى والبلاغات
- استقبال الاقتراحات والأفكار الإبداعية
- الاستفسارات العامة
- متابعة المعاملات
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