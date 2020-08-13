برنامج تدريبي حول الاستخدامات السلمية للطاقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف التعرف على تركيب المحطات النووية وكيفية التشغيل، تنظم جامعة الملك خالد ممثلة في وحدة خدمة المجتمع بكلية العلوم، برنامجا تدريبيا بعنوان «المحطات النووية والاستخدامات السلمية في مجال الطاقة»، يقدمه أستاذ الكيمياء الإشعاعية بكلية العلوم بالجامعة الدكتور ناصر عواد. ويستهدف البرنامج طلاب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا والباحثين وأعضاء هيئة التدريس والمهتمين بمجال الطاقة، ويمكن التسجيل في البرنامج بالدخول على الرابط المخصص. وأوضح عميد كلية العلوم الدكتور علي الشاطي أن البرنامج يهدف للتعرف على كيفية إنتاج الكهرباء عن طريق الوقود النووي، والمقارنة بين التكلفة الاقتصادية لإنتاج الكهرباء والمصادر الأخرى مثل البترول والفحم والمخلفات الصلبة، ومعرفة ما إذا كانت الطاقة النووية مصدرا متجددا للطاقة أم غير متجدد.

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