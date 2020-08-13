شكرا لقرائتكم خبر 1482 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 3124 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 1482 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 3124 حالة، و34 وفاة، ليصبح إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 294,519 حالة، منها 30,823 حالة نشطة، بينها 1805حالات حرجة. الحالات الجديدة بحسب المدن: 86 الرياض 77 جدة 63 حائل 60 الهفوف 51 المدينة المنورة 51 الدمام 48 ينبع 44 خميس مشيط 42 بارق 41 تبوك 41 جازان 40 مكة المكرمة 38 الطائف 34 المبرز 32 أحد رفيدة 28 بريدة 26 أبها 24 نجران 22 بيش 15 خليص 15 العيدابي 15 عيون الجواء 14 سكاكا 14 الظهران 14 حفر الباطن 14 البكيرية 13 البدائع 12 الأسياح 12 الخبر 12 أبوعريش 12 بيشة 12 الرس 12 قلوة 12 ثريبان 12 رأس تنورة 11 عرعر 11 القطيف 11 تبالة 11 ظهران الجنوب 10 عنيزة 10 الجبيل 10 ضرية 10 رياض الخبراء 10 شرورة 9 الطوال 9 رفائع الجمش 9 المجمعة 9 مليجة 9 أحد المسارحة 9 بلجرشي 9 المذنب 9 رجال ألمع 8 الزلفي 8 العقيق 8 المظيلف 8 وادي الدواسر 8 بللسمر 7 النبهانية 7 الحريق 7 خيبر 7 أملج 7 القويعية 6 بقيق Advertisements 6 سبت العلاية 6 الكامل 6 الحناكية 6 المجاردة 6 صامطة 6 القنفذة 5 عفيف 5 الدلم 5 سراة عبيدة 5 القيصومة 4 القوز 4 العيون 4 ضرما 4 صبيا 4 بقعاء 4 النعيرية 4 فيفا 4 الخرج 4 ساجر 4 الفرشة 3 الدرب 3 وادي بن هشبل 3 الأرطاوية 3 صفوى 3 مهد الذهب 3 حوطة بني تميم 3 رفحا 3 السليل 3 الخفجي 3 العيص 3 الحجرة 3 البشائر 2 الحرجة 2 الرويضة 2 الدوادمي 2 المندق 2 الغزالة 2 المخواة 2 البجادية 2 يدمة 2 العلا 2 ضبا 2 الدرعية 2 ضمد 2 الريث 1 الشعبة 1 بطحاء 1 بدر الجنوب 1 الدائر 1 الرين 1 تنومة 1 فرسان 1 عريعرة 1 الشنان 1 العارضة 1 نمرة 1 الحائط 1 القريات 1 قصيباء 1 حريملاء 1 تربة 1 ليلى 1 المزاحمية 1 الحرث

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 1482 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 3124 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.