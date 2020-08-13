شكرا لقرائتكم خبر 15 سؤالا يجيب عنها اجتماع الملحقية مع الدارسين بأمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خلص اجتماع عقد أخيرا بين رؤساء الأندية الطلابية للدارسين في أمريكا وبين القائم بأعمال الملحقية الثقافية السعودية الدكتور محمد الجبرين إلى نتائج مهمة فيما يخص الطلاب والخريجين لعام 2020م، بحسب ما نقله حساب مجموعة سعوديون في أمريكا، الأمر الذي علق عليه رئيس المجموعة الدكتور أحمد فلاتة لـ «مكة» بأن الاجتماع مثمر ولبى طموحات الطلاب وتوقعاتهم وأجاب عن أسئلتهم الـ15.

1 على الطالب الموجود في المملكة إرفاق خطاب رسمي من الجامعة يفيد بموافقتها على الدراسة عن بعد وعدم تأثر وضعه النظامي في بلد الابتعاث

2 يستمر الصرف على الطالب المبتعث الموجود في المملكة فقط، ولن يصرف على المرافقين غير الملحقين بالبعثة

3 عند إيقاف الصرف على المرافق بإمكان المبتعث التقدم بطلب عن طريق خدمات المرافقين ليتم إحالته إلى الوزارة مع إرفاق ما يثبت في حال وجود المبتعث في مقر البعثة

4 المرافق الملحق بالبعثة يعامل معاملة الطالب المبتعث من حيث الصرف والدراسة خارج مقر البعثة

5 الضمان المالي

لا حاجة لرفع طلب (دراسة مواد عبر الإنترنت) لإصدار ضمان مالي، للمواد المسجلة لفصل الخريف 2020م، ويكتفى بالضمان العادي، إلا في حال اشترطت الجامعة الحصول على ضمان مالي خاص بمقررات الدراسة عن بعد

6 خريجو ربيع وصيف 2020م

يستحق الخريجون صرف مكافأة لمدة 30 يوما، ابتداء من تاريخ صدور القرار في 11 أغسطس الحالي، على أن تتم عودتهم للمملكة خلال شهر من تاريخه، ويستثنى من ذلك من سبق له التسجيل في منصة طلب العودة واعتذر عن العودة، لن يصرف له، باعتباره طالبا غير عالق

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7 لن تحتسب مواد الأون لاين التي تمت دراستها عام 2020م (ربيع، خريف، صيف) ضمن مواد الأون لاين المحتسبة نظاما

8 سيتم إيقاف صرف خمس مكافآت إلى حين استلام توجيهات الوزارة:

مكافأة العميد

مكافأة معدل عال

مكافأة الفصل الأخير

مكافأة نشر بحث علمي

9 لم ترد أي تعليمات من الوزارة حتى الآن فيما يخص السماح بنظام pass/fail في خريف2020 م، بينما تم السماح بذلك لفصلي الربيع والصيف

10 لا يسمح بمغادرة بلد الابتعاث خلال فترة الدراسة لخريف 2020م حتى إذا كانت الدراسة عن بعد، ويجب أخذ إذن بالموافقة من الملحقية لتجنب أي مشاكل مثل إيقاف الصرف، إلغاء السيفس، وهذا يشمل نظام الجامعات الهايبرد التي يتحول نظامها إلى أونلاين

11 يتوجب تسجيل النصاب كاملا ( 12ساعة للبكالوريوس - 9ساعات للدراسات) كحد أدنى، ولا مانع من تسجيل عدد أكثر من الساعات حسب رغبة الطالب

12 سيتم الرفع للوزارة للنظر في الموافقة على دراسة فصل الشتاء 2021م أونلاين

13 يسمح بالمؤتمرات عن بعد لطلاب الدراسات العليا وسيتم تعويض الرسوم بعد الانتهاء من المؤتمر وإصدار المكافأة حيال استحقاق الطالب، وبالتأكيد لن يتم إصدار تذاكر له

14 تؤكد الملحقية على ضرورة استلام الشهادة قبل إغلاق الملف في الملحقية، ومن لم يستطع إغلاق الملف بسبب مشاكل الدفع فليرفع خطابا بذلك لمكتب التسجيل

15 من يواجه مشاكل في دفع الرسوم الدراسية يجب أن يرسل الفواتير من قبل الجامعة إلى إيميل الرسوم الدراسية بالملحقية