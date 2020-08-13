«الحوار الوطني» يستعرض دور الشباب في تحفيز العمل العالمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أمس الأول، ديوانية حوار بعنوان «إشراك الشباب من أجل تحفيز العمل العالمي»، عن بعد، بالتزامن مع يوم الشباب الدولي.

واستضاف خلاله كلا من أمين مجلس شباب الجوف مهند الهادي، وعضو مجلس شباب منطقة الباحة رائد قحطان، بمشاركة 400 شاب وفتاة.

وأكد أمين مجلس شباب الجوف خلال اللقاء على مفهوم التلاحم الوطني، مشيدا بتعزيز مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لهذا الدور.

وتطرق اللقاء للدور المهم الذي يمثله الشباب، كونهم النسبة الأعلى في تكوين المجتمع، مبينا أن وجود التكافؤ في الإنتاجية وميدان التنافس الشريف بين الشباب والفتيات له دور كبير في تعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع.

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ودعا المؤسسات والجهات التطوعية إلى صقل مهارات الشباب لتحقيق التقدم العلمي الذي يعود بأفضل النتائج على الشباب وعلى تنمية الوطن.

من جانبه بين ‏عضو مجلس شباب الباحة دور مجالس الشباب وأهدافها، وتفعيل دور الشباب في جميع المناطق، لعكس الدور المحوري لهم على نهضة وتقدم المجتمع والوطن.

كما تناول اللقاء عددا من المحاور الأخرى ومن أبرزها، دور الشباب في تعزيز التلاحم الوطني، والتوعية بالتحديات والمشكلات التي تواجه الشباب، وناقش سبل تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وتحسين جاهزيتهم، وابتكار استثمارات نوعية متميزة داخل المملكة، وصقل مهارات الشباب وتنمية قدراتهم في المجالات كافة.

ويعد هذا اللقاء استمرارا لجهود المركز والاضطلاع بدوره الوطني في مناقشة القضايا والمستجدات وآثارها وكيفية إدارتها على المستويات كافة، تحقيقا لرؤيته وأهدافه بتعزيز قيم التلاحم الوطني ونشر قيم التسامح والاعتدال والوسطية.