خادم الحرمين يقضي فترة استجمام في نيوم

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وغادر الملك سلمان الرياض في وقت سابق أمس الأول. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وأمده بعونه وتوفيقه.
من جهة أخرى هنأ خادم الحرمين الشريفين، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور عارف علوي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك سلمان في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة، لرئيس جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور عارف علوي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.
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