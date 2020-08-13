اخبار السعوديه

خادم الحرمين يقضي فترة استجمام في نيوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر خادم الحرمين يقضي فترة استجمام في نيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى نيوم، حيث سيقضي بعض الوقت للراحة والاستجمام.

وغادر الملك سلمان الرياض في وقت سابق أمس الأول. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وأمده بعونه وتوفيقه.

من جهة أخرى هنأ خادم الحرمين الشريفين، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور عارف علوي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

Advertisements

وأعرب الملك سلمان في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير برقية تهنئة، لرئيس جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور عارف علوي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين يقضي فترة استجمام في نيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا