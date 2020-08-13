، خلال 72 ساعة.. "أمانة جدة" تُغلق 130 محلاً تجارياً مخالفاً للأنظمة والتعليمات ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
أغلقت أمانة محافظة جده 130 محل تجاري مخالف للأنظمة والتعليمات البلدية، وذلك بعد رصدها من قبل مراقبي البلديات خلال الـ 72 ساعة الماضية.
وتفصيلاً، أوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن هذه المحلات متنوعة الأنشطة منها 73 ورشة تم إغلاقها لمخالفتها الأنظمة.
وأضاف الزهراني أنه تم تكليف البلديات الفرعية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشيراً أن الجولات والمهام الرقابية مستمرة وشملت جميع الأنشطة التجارية على مدار الساعة.
وأكد "الزهراني" حرص أمانة محافظة جدة على ضرورة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن الوزارة والقطاعات ذات الاختصاص.
وأعرب "الزهراني" عن شكره لسكان جدة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية من خلال رقم وتطبيق الطوارئ "بلدي 940" للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لهم، بما يحقق الصحة العامة.
13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441 11:59 PM
"الزهراني" أكد ضرورة التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائيةخلال 72 ساعة.. "أمانة جدة" تُغلق 130 محلاً تجارياً مخالفاً للأنظمة والتعليمات
أغلقت أمانة محافظة جده 130 محل تجاري مخالف للأنظمة والتعليمات البلدية، وذلك بعد رصدها من قبل مراقبي البلديات خلال الـ 72 ساعة الماضية.
وتفصيلاً، أوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن هذه المحلات متنوعة الأنشطة منها 73 ورشة تم إغلاقها لمخالفتها الأنظمة.
وأضاف الزهراني أنه تم تكليف البلديات الفرعية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشيراً أن الجولات والمهام الرقابية مستمرة وشملت جميع الأنشطة التجارية على مدار الساعة.
وأكد "الزهراني" حرص أمانة محافظة جدة على ضرورة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن الوزارة والقطاعات ذات الاختصاص.
وأعرب "الزهراني" عن شكره لسكان جدة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية من خلال رقم وتطبيق الطوارئ "بلدي 940" للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لهم، بما يحقق الصحة العامة.
، خلال 72 ساعة.. "أمانة جدة" تُغلق 130 محلاً تجارياً مخالفاً للأنظمة والتعليمات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر خلال 72 ساعة.. "أمانة جدة" تُغلق 130 محلاً تجارياً مخالفاً للأنظمة والتعليمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.