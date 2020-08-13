، خلال 72 ساعة.. "أمانة جدة" تُغلق 130 محلاً تجارياً مخالفاً للأنظمة والتعليمات ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الزهراني" أكد ضرورة التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

أغلقت أمانة محافظة جده 130 محل تجاري مخالف للأنظمة والتعليمات البلدية، وذلك بعد رصدها من قبل مراقبي البلديات خلال الـ 72 ساعة الماضية.

وتفصيلاً، أوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية، المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن هذه المحلات متنوعة الأنشطة منها 73 ورشة تم إغلاقها لمخالفتها الأنظمة.

وأضاف الزهراني أنه تم تكليف البلديات الفرعية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية والبروتوكولات الوقائية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشيراً أن الجولات والمهام الرقابية مستمرة وشملت جميع الأنشطة التجارية على مدار الساعة.

وأكد "الزهراني" حرص أمانة محافظة جدة على ضرورة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة عن الوزارة والقطاعات ذات الاختصاص.

وأعرب "الزهراني" عن شكره لسكان جدة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية من خلال رقم وتطبيق الطوارئ "بلدي 940" للمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة لهم، بما يحقق الصحة العامة.

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