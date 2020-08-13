، رسمياً.. هجر أول الصاعدين إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى ،

محمد بن مسعود - الدمام - تأهل فريق هجر الأول لكرة القدم، إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين الموسم المقبل 2020-2021.

وجاء تأهل هجر من ملعبه بعد الفوز على ضيفه الأخدود، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري أندية الدرجة الثانية.

وتصدر هجر المجموعة الأولى برصيد 49 نقطة.هجر دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى