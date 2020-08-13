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محمد بن مسعود - الدمام - تأهل فريق هجر الأول لكرة القدم، إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين الموسم المقبل 2020-2021.
وجاء تأهل هجر من ملعبه بعد الفوز على ضيفه الأخدود، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري أندية الدرجة الثانية.
وتصدر هجر المجموعة الأولى برصيد 49 نقطة.هجر دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى
رسمياً.. هجر أول الصاعدين إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولىصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-13
تأهل فريق هجر الأول لكرة القدم، إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين الموسم المقبل 2020-2021.
وجاء تأهل هجر من ملعبه بعد الفوز على ضيفه الأخدود، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري أندية الدرجة الثانية.
وتصدر هجر المجموعة الأولى برصيد 49 نقطة.
13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
11:32 PM
تأهل فريق هجر الأول لكرة القدم، إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين الموسم المقبل 2020-2021.
وجاء تأهل هجر من ملعبه بعد الفوز على ضيفه الأخدود، اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري أندية الدرجة الثانية.
وتصدر هجر المجموعة الأولى برصيد 49 نقطة.
، رسمياً.. هجر أول الصاعدين إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى ،
المصدر : الخليج 365
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