، الاتفاق ينهي تحضيراته للاتحاد .. ويغادر إلى جدة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق استعداداته اليوم الخميس على ملعب عبد الله الدبل بالنادي تحضيرًا لمواجهة مضيفه فريق الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ25 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية، تخلله تمرين السرعات التنافسية بين مجموعتين والتي شهدت تحديًا بين اللاعبين، في الوقت ذاته خاض حراس المرمى تدريبات خاصة مع مدرب الحراس الوطني حمد اليامي، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين، حيث طبقت المجموعة الأولى تدريبًا تكتيكيًا على المرمى، فيما خاضت المجموعة الثانية مناورة من لمستين على ثلث الملعب، واختتم التدريب بتنفيذ عددٍ من اللاعبين تدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.
وفي سياق متصل غادر الفريق بعد نهاية التدريب إلى مطار الملك فهد بالدمام متوجهة إلى جدة قبل مواجهة الاتحاد يوم غدٍ الجمعة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الاتحاد الاتفاق الدوري السعودي للمحترفين
الاتفاق ينهي تحضيراته للاتحاد .. ويغادر إلى جدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-13
أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق استعداداته اليوم الخميس على ملعب عبد الله الدبل بالنادي تحضيرًا لمواجهة مضيفه فريق الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ25 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية، تخلله تمرين السرعات التنافسية بين مجموعتين والتي شهدت تحديًا بين اللاعبين، في الوقت ذاته خاض حراس المرمى تدريبات خاصة مع مدرب الحراس الوطني حمد اليامي، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين، حيث طبقت المجموعة الأولى تدريبًا تكتيكيًا على المرمى، فيما خاضت المجموعة الثانية مناورة من لمستين على ثلث الملعب، واختتم التدريب بتنفيذ عددٍ من اللاعبين تدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.
وفي سياق متصل غادر الفريق بعد نهاية التدريب إلى مطار الملك فهد بالدمام متوجهة إلى جدة قبل مواجهة الاتحاد يوم غدٍ الجمعة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.
13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
10:38 PM
أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق استعداداته اليوم الخميس على ملعب عبد الله الدبل بالنادي تحضيرًا لمواجهة مضيفه فريق الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ25 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية، تخلله تمرين السرعات التنافسية بين مجموعتين والتي شهدت تحديًا بين اللاعبين، في الوقت ذاته خاض حراس المرمى تدريبات خاصة مع مدرب الحراس الوطني حمد اليامي، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين، حيث طبقت المجموعة الأولى تدريبًا تكتيكيًا على المرمى، فيما خاضت المجموعة الثانية مناورة من لمستين على ثلث الملعب، واختتم التدريب بتنفيذ عددٍ من اللاعبين تدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.
وفي سياق متصل غادر الفريق بعد نهاية التدريب إلى مطار الملك فهد بالدمام متوجهة إلى جدة قبل مواجهة الاتحاد يوم غدٍ الجمعة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.
، الاتفاق ينهي تحضيراته للاتحاد .. ويغادر إلى جدة ،
المصدر : الخليج 365
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