، الجيش الباكستاني: السعودية قلب العالم الإسلامي وأهم صديق لإسلام آباد ،

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أكد المتحدث باسم الجيش الباكستاني اللواء بابر افتخار في مؤتمر صحفي اليوم الخميس أن العلاقات بين إسلام آباد والرياض علاقات تاريخية ومتينة وأخوية لا تتغير وأن المملكة من أهم الدول الصديقة لباكستان وستظل كذلك.
وأضاف اللواء افتخار "لا ينبغي لأحد أن يشك في مركزية المملكة العربية السعودية للعالم الإسلامي فهي قلب المسلمين وقلوبنا تنبض مع المملكة وشعبها، لذا لا داعي لطرح أي تساؤلات حول علاقاتنا مع الرياض".
ونفى المتحدث للجيش الباكستاني أن تكون لدى باكستان أي فكرة عن إعادة تنظيم مصالحها في المنطقة أو التطلع للانضمام إلى كتلة جديدة وترك العلاقات الودية مع الولايات المتحدة والدول الأخرى، مؤكدًا أن باكستان تتمتع بعلاقات جيدة مع جميع جيرانها في المنطقة.
يُشار إلى أن مسؤولين باكستانيين أكدوا قبل أيام أن قائد الجيش الباكستاني سيزور السعودية الأسبوع المقبل، وأكد اللواء بابر افتخار الزيارة، مشيرًا إلى أن هدفها الأساس الشؤون العسكرية.
المملكة العربية السعودية باكستان الجيش الباكستاني الرياض
الجيش الباكستاني: السعودية قلب العالم الإسلامي وأهم صديق لإسلام آبادخالد علي الخليج 365 2020-08-13
أكد المتحدث باسم الجيش الباكستاني اللواء بابر افتخار في مؤتمر صحفي اليوم الخميس أن العلاقات بين إسلام آباد والرياض علاقات تاريخية ومتينة وأخوية لا تتغير وأن المملكة من أهم الدول الصديقة لباكستان وستظل كذلك.
وأضاف اللواء افتخار "لا ينبغي لأحد أن يشك في مركزية المملكة العربية السعودية للعالم الإسلامي فهي قلب المسلمين وقلوبنا تنبض مع المملكة وشعبها، لذا لا داعي لطرح أي تساؤلات حول علاقاتنا مع الرياض".
ونفى المتحدث للجيش الباكستاني أن تكون لدى باكستان أي فكرة عن إعادة تنظيم مصالحها في المنطقة أو التطلع للانضمام إلى كتلة جديدة وترك العلاقات الودية مع الولايات المتحدة والدول الأخرى، مؤكدًا أن باكستان تتمتع بعلاقات جيدة مع جميع جيرانها في المنطقة.
يُشار إلى أن مسؤولين باكستانيين أكدوا قبل أيام أن قائد الجيش الباكستاني سيزور السعودية الأسبوع المقبل، وأكد اللواء بابر افتخار الزيارة، مشيرًا إلى أن هدفها الأساس الشؤون العسكرية.
13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
11:32 PM
"افتخار": زيارة قائد الجيش للرياض هدفها الأساس الشؤون العسكرية
أكد المتحدث باسم الجيش الباكستاني اللواء بابر افتخار في مؤتمر صحفي اليوم الخميس أن العلاقات بين إسلام آباد والرياض علاقات تاريخية ومتينة وأخوية لا تتغير وأن المملكة من أهم الدول الصديقة لباكستان وستظل كذلك.
وأضاف اللواء افتخار "لا ينبغي لأحد أن يشك في مركزية المملكة العربية السعودية للعالم الإسلامي فهي قلب المسلمين وقلوبنا تنبض مع المملكة وشعبها، لذا لا داعي لطرح أي تساؤلات حول علاقاتنا مع الرياض".
ونفى المتحدث للجيش الباكستاني أن تكون لدى باكستان أي فكرة عن إعادة تنظيم مصالحها في المنطقة أو التطلع للانضمام إلى كتلة جديدة وترك العلاقات الودية مع الولايات المتحدة والدول الأخرى، مؤكدًا أن باكستان تتمتع بعلاقات جيدة مع جميع جيرانها في المنطقة.
يُشار إلى أن مسؤولين باكستانيين أكدوا قبل أيام أن قائد الجيش الباكستاني سيزور السعودية الأسبوع المقبل، وأكد اللواء بابر افتخار الزيارة، مشيرًا إلى أن هدفها الأساس الشؤون العسكرية.
، الجيش الباكستاني: السعودية قلب العالم الإسلامي وأهم صديق لإسلام آباد ،
المصدر : الخليج 365
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