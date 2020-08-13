، إغلاق منشأة رياضية نسائية بمكة لمخالفتها البروتوكولات الوقائية من كورونا ،

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أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في إدارة الرقابة النسائية بمشاركة بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، اليوم الخميس، منشأة رياضية نسائية وذلك لمخالفتها البروتوكولات الوقائية.
وفي التفاصيل، أوضحت مديرة الرقابة النسائية العنود بنت منسي البقمي أن الفِرَق الرقابية النسائية بالتعاون مع بلدية الشوقية الفرعية أغلقت المنشأة الرياضية النسائية ضمن نطاق بلدية الشوقية وذلك لمخالفة البروتوكولات الوقائية، مبينة عدم تجديد رخصة المنشاة، وأكدت تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
وشددت على تكثيف الجولات الرقابية النسائية على جميع المنشآت التي تخص الجانب النسائي، للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الاشتراطات وذلك حرصاً على كل ما يمسُ سلامة المواطنين والمقيمين
ولفتت "البقمي" إلى أن الفرق لن تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه بالتعاون مع البلديات حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.أمانة العاصمة المقدسة فيروس كورونا الجديد
إغلاق منشأة رياضية نسائية بمكة لمخالفتها البروتوكولات الوقائية من كوروناعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-08-13
أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في إدارة الرقابة النسائية بمشاركة بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، اليوم الخميس، منشأة رياضية نسائية وذلك لمخالفتها البروتوكولات الوقائية.
وفي التفاصيل، أوضحت مديرة الرقابة النسائية العنود بنت منسي البقمي أن الفِرَق الرقابية النسائية بالتعاون مع بلدية الشوقية الفرعية أغلقت المنشأة الرياضية النسائية ضمن نطاق بلدية الشوقية وذلك لمخالفة البروتوكولات الوقائية، مبينة عدم تجديد رخصة المنشاة، وأكدت تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
وشددت على تكثيف الجولات الرقابية النسائية على جميع المنشآت التي تخص الجانب النسائي، للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الاشتراطات وذلك حرصاً على كل ما يمسُ سلامة المواطنين والمقيمين
ولفتت "البقمي" إلى أن الفرق لن تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه بالتعاون مع البلديات حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.
13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
10:57 PM
"البقمي" شددت على تكثيف الجولات للتأكد من التزام المنشآت بكافة الاشتراطات
أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في إدارة الرقابة النسائية بمشاركة بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، اليوم الخميس، منشأة رياضية نسائية وذلك لمخالفتها البروتوكولات الوقائية.
وفي التفاصيل، أوضحت مديرة الرقابة النسائية العنود بنت منسي البقمي أن الفِرَق الرقابية النسائية بالتعاون مع بلدية الشوقية الفرعية أغلقت المنشأة الرياضية النسائية ضمن نطاق بلدية الشوقية وذلك لمخالفة البروتوكولات الوقائية، مبينة عدم تجديد رخصة المنشاة، وأكدت تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
وشددت على تكثيف الجولات الرقابية النسائية على جميع المنشآت التي تخص الجانب النسائي، للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الاشتراطات وذلك حرصاً على كل ما يمسُ سلامة المواطنين والمقيمين
ولفتت "البقمي" إلى أن الفرق لن تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه بالتعاون مع البلديات حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة، وفي حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.
، إغلاق منشأة رياضية نسائية بمكة لمخالفتها البروتوكولات الوقائية من كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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