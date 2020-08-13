شكرا لمتابعة خبر عن ضبط شخص يسوق لمستحضرات مجهولة ومضرة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): تمكنت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية وبناءً على بلاغ مواطن متضرر من ضبط شخص يسوق لمستحضرات مجهولة ويدعي أنها علاج للحساسية والصدفية ونحوها. تمكنت وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية وبناءً على بلاغ مواطن متضرر من ضبط شخص يسوق لمستحضرات مجهولة ويدعي أنها علاج للحساسية والصدفية ونحوها. وقالت الوزارة عبر حسابها على " تويتر " إنه تبين احتوائها على مواد تضر بصحة مستخدميها وذلك في منزل سكني بمدينة الرياض حيث تم إحالته إلى النيابة العامة.

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