مجلس شؤون الجامعات يوافق على إنشاء مجلس استشاري دولي في جامعة الملك فيصل

وافق مجلس شؤون الجامعات برئاسة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على إنشاء مجلس استشاري دولي بجامعة الملك فيصل، يضم رئيس الجامعة وعشرة أعضاء يتم اختيارهم بناء على خبراتهم وقدراتهم العلمية؛ وذلك وفقًا للإجراءات النظامية.

تمت موافقة مجلس شؤون الجامعات على إنشاء مجلس الاستشاري الدولي خلال اجتماعه أمس الأول.

وأوضح رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن إنشاء المجلس يأتي تعزيزًا لمكانة الجامعة، وتحقيق استراتيجيتها المنسجمة مع هويتها المتطلعة للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، وتطوير أدائها التعليمي والبحثي والابتكاري والمجتمعي، وتواصلها العالمي، وتحقيق جودة خريجيها.

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وأكد العوهلي أن الجامعة تحرص على تحقيق أعلى مستويات التأثير التعليمي والاجتماعي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن المجلس يمثل هيئة استشارية رفيعة المستوى، تسهم في استثمار الاستراتيجيات والتوجهات العالمية في أداء الجامعة، ويدفع بعجلة الابتكار والتطوير فيها، إلى جانب تحقيق التفوق التنافسي الدولي، والتواصل الفعّال بالقطاعين الأكاديمي والصناعي.

وأبرز رئيس جامعة الملك فيصل مهام المجلس في (تقديم المشورة والتوصيات حول استراتيجيات وتوجهات الجامعة المستقبلية، واقتراح المبادرات التي تعين الجامعة على تحقيق هويتها ورسالتها، ومساعدتها في تكوين شراكات مع جامعات عالمية؛ تدعم مكانتها الدولية، واقتراح ما يقوي أواصر علاقاتها بالمنظمات الأكاديمية والبحثية والصناعية على المستوى الدولي، هذا إلى جانب تقويم وتطوير أنشطة الجامعة وأنظمتها واستقطاب المتميزين، وتوسعة أذرعها الاستثمارية، خاصة ما يتعلق بأودية التقنية والابتكار العالمية.

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