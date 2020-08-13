السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يناقش مع أمين المنطقة المشاريع البلدية ومواعيد ‏إنجازها



حائل 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير ‏منطقة حائل اجتماعاً بمكتبه اليوم, مع أمين منطقة حائل المهندس ‏إبراهيم بن سعيد أبو راس, بحضور عدد من مديري الإدارات بأمانة ‏المنطقة.

وفي بداية الاجتماع نوه سمو أمير منطقة حائل بالدعم السخي من خادم ‏الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده ‏الأمين - حفظهما الله - لتطوير المناطق ودعم برامج التنمية في جميع ‏المناطق وفي منطقة حائل, مؤكداً سموه أن هذه الرعاية الكريمة والدعم ‏المستمر حافزاً لمضاعفة الجهود من أجل إنجاز المشاريع والأعمال ‏والخدمات التي تعود على الوطن والمواطن بالفائدة, مضيفاً أنه ليس ‏هناك أي عذر, حاثاً الجميع على إنجاز المشاريع في وقتها المحدد - بإذن ‏الله -.‏

بعد ذلك استعرض أمين منطقة حائل مجموعة من المشاريع التنموية والتطويرية ‏لأمانة المنطقة ومنها برنامج حائل تزدهر ونظام إزالة التعديات وبرامج ‏وخدمات أخرى, كما اطلع سموه على خط سير العمل في المشاريع البلدية ‏والمواعيد المحددة لإنجاز تلك المشاريع.

// انتهى //

22:51ت م

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