السعودية اليوم / "تعليم البكيرية" يعتمد حركة نقل القيادة المدرسية



البكيرية 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

اعتمد مدير تعليم البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح حركة القيادات المدرسية للبنين والبنات للعام الدراسي 1442هـ , وقد شملت الحركة ( 117 ) قائدا وقائدة ووكيلا ووكيلة.

وأوضح أمين لجنة القيادات المدرسية عبدالرحمن بن منصور البراك أن قرار الحركة شمل التجديد لعدد من القيادات المدرسية لمدة عام دراسي في مواقع عملهم، ونقل آخرين لمدارس أخرى، وتكليفاً جديداً لمعلمين ومعلمات للعمل في القيادة المدرسية.

من جهته تمنى مدير التعليم الدكتور خالد الراجح للقيادات المدرسية التوفيق في أداء مهامهم ومسؤولياتهم، وتحقيق تطلعات وطموحات القيادة والمسؤولين في الوزارة في مواصلة وتحقيق التطوير المنشود، مثمناً جهود أعضاء لجنة القيادات المدرسية في إصدار الحركة وفي اختيار القيادات المتميزة التي ستحقق بإذن الله التطلعات المنشودة منها.

// انتهى //

22:04ت م

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