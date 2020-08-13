السعودية اليوم / المغرب تسجل 1241 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 28 وفاة



الرباط 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 1241 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 28 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 584، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 26687 بعد تعافي 1010 أشخاص.

// انتهى //

21:14ت م

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الرباط 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واسسجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 1241 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات فيها 37935 حالةً.وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 28 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 584، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 26687 بعد تعافي 1010 أشخاص.// انتهى //21:14ت م0197

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