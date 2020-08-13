السعودية اليوم / بلدية محافظة رفحاء تخالف 17 مرفقاً وتصادر وتتلف مواد منتهية الصلاحية



رفحاء 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

رصدت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة ‫الخدمات‫ قسم‬ صحة البيئة, 17 مخالفة ومصادرة مواد منتهية الصلاحية وإتلافها، خلال الجولات الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية والتجارية، وطُبّقت لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين.

وأكدت البلدية مواصلة تكثيف جولاتها الرقابية والوقائية على المنشآت الغذائية والمحال التجارية, ضمن حملة "غذاؤكم أمانة"، للتأكد من تطبيق إجراءات سلامة الغذاء والمنتجات، والتزام البائعين وأصحاب المحال بتطبيق الاشتراطات الصحية لجعل البيئة آمنة وسليمة للمستفيدين.

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21:06ت م

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