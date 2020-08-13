السعودية اليوم / مدير تعليم منطقة الجوف يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات



سكاكا 23 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 13 أغسطس 2020 م واس

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات في المراحل الدراسية كافة.

وتمنى الغامدي لجميع المعلمين والمعلمات المشمولين بالحركة التوفيق والسداد، مقدماً شكره للزملاء والزميلات في إدارة شؤون المعلمين على جهودهم في إنجاز حركة النقل.

من جانبه، أوضح مدير إدارة شؤون المعلمين علي بن حمدان البيالي أن نتائج الحركة متاحة عبر حساب المعلمين والمعلمات في نظام "نور".

// انتهى //

20:39ت م

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