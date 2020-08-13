السعودية | التحالف: اعتراض وتدمير طائره بدون طيار “مفخخة” وصاروخين بالستيين أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن التحالف: اعتراض وتدمير طائره بدون طيار “مفخخة” وصاروخين بالستيين أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:53 مساءً, 13 أغسطس 2020 م المناطق - واس صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار “مفخخة” كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط)، كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف -ولله الحمد – مساء اليوم من اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط).

وأوضح العقيد المالكي استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بانتهاك القانون الدولي الإنساني، واستمرار المحاولات الفاشلة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وكذلك استمرارها بتهديد الأمن الإقليمي والدولي وتقويض الجهود السياسية لإنهاء الانقلاب والوصول للحل السياسي الشامل في اليمن.

وأكد العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة باتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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