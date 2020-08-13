التحالف يسقط طائرة بدون طيار مفخخة وصاروخين بالستيين أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه الأراضي السعودية المزيد

أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، تدمير صاروخين بالستيين أطلقتهما المليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية.



وقال العقيد الركن تركي المالكي، تمكنت القوات المشتركة للتحالف مساء الخميس، من اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة، ومتعمدة لاستهداف المدنيين بمدينة خميس مشيط السعودية.

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وأضاف العقيد المالكي في بيان، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح الخميس من اعتراض، وإسقاط طائرة بدون طيار "مفخخة" كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط السعودية.

وتابع، العقيد المالكي، أن استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بانتهاك القانون الدولي الإنساني، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية، يهدد الأمن الإقليمي والدولي، ويقوض الجهود السياسية لإنهاء الانقلاب والوصول للحل السياسي الشامل في اليمن.

وأكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة باتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.