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التعاون الإسلامي تندد باستهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين في خميس مشيط

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2020-08-13

التعاون الإسلامي تندد باستهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين في خميس مشيط

جرائم تهدد الأمن الإقليمي والدولي بدعم من إيران

متابعات الخليج 365 - واس

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة في بيان لها اليوم، الاستهداف الممنهج لميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية ، بطائرة بدون طيار “مفخخة” تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من إسقاطها، بالإضافة إلى اعتراض وتدمير صاروخيين بالستيين.

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وأكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين تأييده للإجراءات التي تتخذها قيادة القوات المشتركة للتحالف للتعامل مع الأعمال العدائية والإرهابية، وذلك بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وشدد الأمين العام على أن استمرار المحاولات الفاشلة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح، يهدد الأمن الإقليمي والدولي ويعيق الوصول إلى الحل السياسي الشامل في اليمن.



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