بالصور.. فعاليات الفلاحة بحائل تستهوي الزوار بطابعها التراثي

2020-08-13

متابعات الخليج 365 - عارف السويدي - حائل

تستمر الفعاليات والموروث الشعبي في متنزه أجا بارك الترفيهي، تحت شعار “الفلاحة”، والذي يشارك فيه حرفيون من القصيم والأحساء وجازان و٢٠ أسرة منتجة وكذلك الفلكلور الشعبي من الفرق الحجازية المشاركة.

وأكد المنسق الإعلامي خالد الحامد أن الفعاليات هي تعريف بالتراث والحضارة التي تختزنها منطقة حائل، لكي يطلع عليها الأسر وأبناؤهم وما يختص بتاريخ المنطقة بشكل عام، مشيرًا إلى أن الأجواء الصيفية هذه الأيام جميلة جدًا وتواكب هذا الحدث التاريخي للمشهد التراثي والاجتماعي والثقافي.

وأضاف أن الحرف والصناعات اليدوية تمثل أجمل مظاهر التراث وإبداعاتها عن حياة الشعوب ونمط عيشها وأسلوب تفكيرها”، مبينًا أن “الحرف تعد من الصناعات اليدوية، وهي إرث ثقافي ومجال للابتكار يسهم في تحسين الدخل ورفع مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل ومصدر لتنمية الموارد الاقتصادية وعامل لتنمية الحركة التجارية والسياحية، ولعل حضور الحرف اليدوية اللافت جذب الأنظار في صناعاتها، وبرزت هذه الحرف بجذب الكثير من الزوار والتقاط الصور من أجل الاحتفاظ بها من قبل الزوار.

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من جهته أشاد الزوار بجمالية الموقع الذي يليق بمستوى المهرجان، وكذلك الاستعدادات التي جهزت من أجل راحة الزوار والجلسات المفتوحة بين عبق الماضي والحاضر، نظرًا لتميز موقع أجا بارك الترفيهي الاستراتيجي وبين جبال أجا وهو رافد سياحي من أكبر المنتجعات السياحية بالمنطقة.

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