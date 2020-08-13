- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم بالصور.. فعاليات الفلاحة بحائل تستهوي الزوار بطابعها التراثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بالصور.. فعاليات الفلاحة بحائل تستهوي الزوار بطابعها التراثي
يشارك فيه حرفيون من القصيم والأحساء وجازان
متابعات الخليج 365 - عارف السويدي - حائل
تستمر الفعاليات والموروث الشعبي في متنزه أجا بارك الترفيهي، تحت شعار “الفلاحة”، والذي يشارك فيه حرفيون من القصيم والأحساء وجازان و٢٠ أسرة منتجة وكذلك الفلكلور الشعبي من الفرق الحجازية المشاركة.
وأكد المنسق الإعلامي خالد الحامد أن الفعاليات هي تعريف بالتراث والحضارة التي تختزنها منطقة حائل، لكي يطلع عليها الأسر وأبناؤهم وما يختص بتاريخ المنطقة بشكل عام، مشيرًا إلى أن الأجواء الصيفية هذه الأيام جميلة جدًا وتواكب هذا الحدث التاريخي للمشهد التراثي والاجتماعي والثقافي.
وأضاف أن الحرف والصناعات اليدوية تمثل أجمل مظاهر التراث وإبداعاتها عن حياة الشعوب ونمط عيشها وأسلوب تفكيرها”، مبينًا أن “الحرف تعد من الصناعات اليدوية، وهي إرث ثقافي ومجال للابتكار يسهم في تحسين الدخل ورفع مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل ومصدر لتنمية الموارد الاقتصادية وعامل لتنمية الحركة التجارية والسياحية، ولعل حضور الحرف اليدوية اللافت جذب الأنظار في صناعاتها، وبرزت هذه الحرف بجذب الكثير من الزوار والتقاط الصور من أجل الاحتفاظ بها من قبل الزوار.
من جهته أشاد الزوار بجمالية الموقع الذي يليق بمستوى المهرجان، وكذلك الاستعدادات التي جهزت من أجل راحة الزوار والجلسات المفتوحة بين عبق الماضي والحاضر، نظرًا لتميز موقع أجا بارك الترفيهي الاستراتيجي وبين جبال أجا وهو رافد سياحي من أكبر المنتجعات السياحية بالمنطقة.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. فعاليات الفلاحة بحائل تستهوي الزوار بطابعها التراثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.