سلطنة عمان تؤجل بدء الدراسة وتعتمد نظامًا جديدًا للتعليم

2020-08-13

متابعات الخليج 365 - متابعة

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أعلنت اللجنة العليا المكلفة بالتعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في سلطنة عمان تأجيل بدء العام الدراسي لكافة الطلاب والطالبات إلى يوم الأحد الأول من نوفمبر 2020م.

وقررت اعتماد منهج التعليم المدمج لكافة المدارس، وذلك بانتظام الطلبة في بعض الحصص في مدارسهم، وتفعيل التعليم عن بُعد في حصص دراسيّة أخرى، وفق الضوابط والأسس التي ستصدرها وزارة التربية والتعليم هناك.

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