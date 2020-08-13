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تحذير من خطورة الجلوس بساقين متشابكتين أثناء العمل من المنزل

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2020-08-13

تحذير من خطورة الجلوس بساقين متشابكتين أثناء العمل من المنزل

تحذير من خطورة الجلوس بساقين متشابكتين أثناء العمل من المنزل

متابعات الخليج 365 - متابعة

وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Blood Pressure Monitoring الطبية، يمكن أن تزيد وضعية الجلوس مع ساقين متشابكتين من ضغط الدم، خاصة في ظل انتشار العمل في المنزل بسبب فيروس .

ويحدث هذا لأن الدم في الساقين يجب أن يعمل ضد الجاذبية، ليتم ضخه مرة أخرى إلى القلب، في حين أن وضع إحدى الساقين فوق الأخرى يزيد المقاومة، مما يجعل من الصعب على الدم أن يدور بشكل طبيعي.

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ويؤدي ذلك إلى زيادة ضغط الدم لدفع الدم إلى القلب، ولن تشعر بأي شيء على الفور عندما تجلس بهذه الوضعية، وتأكد من عدم القيام بذلك لأكثر من 15 دقيقة، واحرص أيضًا على النهوض والتجول كل ساعة.

ويمكن أن يؤدي تشابك الساقين إلى آلام في الظهر والرقبة، وبالتالي من الأفضل أن تجلس مع وضعية مستقيمة لكل الساقين، وتكونا متباعدتين عن بعضهما بمقدار عرض الوركين على الأرض، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا.

وعندما تجلس مع وضع إحدى ركبتيك فوق الأخرى، يصبح وركاك في وضع ملتوٍ، مما قد يتسبب في استدارة إحدى عظام الحوض الذي يدعم العنق والعمود الفقري، مما قد يضغط على أسفل ووسط الظهر والرقبة.



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