جمعية البر بالحريضة ترمم منازل الأسر المتضررة من الأمطار

2020-08-13

متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- الحريضة

بادرت جمعية البر بمركز الحريضة بإيواء عدد من الأسر والتي حصل لها ضرر جراء الأمطار والسيول قبل أيام، كما صرح رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ علي علامي أن مجلس إدارة الجمعية بدأ باجتماعات طارئة وذلك لتقديم ما تستطيعه لهذه الأسر.

وأضاف علامي أن الجمعية شكلت لجنة خاصة بالإيواء وترميم منازل المواطنين الذين تضرروا من الأمطار، وقد بدأت اللجنة برئاسة الأستاذ إبراهيم آل ناصر مهامها بحصر الأسر المتضررة ومباشرة الإيواء بالشراكة من جمعية منازل بمنطقة عسير وعمل خطة لترميم المنازل، وقد بدأ العمل الفعلي مباشرة في الترميم والإصلاحات.

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كما أردف المدير التنفيذي للجمعية الأستاذ موسى العرافي أن هذا العمل يأتي بتضافر جهود أعضاء مجلس الإدارة وتفهمهم للدور المناط بهم وتنفيذ توجيهات سمو أمير منطقة عسير حفظه الله ومتابعة سعادة مدير فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة عسير.

وذكر موسى العرافي أن هذا المشروع يعد من أبرز المشاريع النوعية التي تقدمها الجمعية.

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