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سجل المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 1.241 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات فيها 37.935 حالةً.
وبينت وزارة الصحة المغربية اليوم (الخميس)، أنها سجلت 28 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 584.
وأضاف أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء ارتفع إلى 26.687 بعد تعافي 1.010 أشخاص.فيروس كورونا الجديد
13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441 09:58 PM
إجمالي المرضى بالفيروس 37.935
سجل المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 1.241 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات فيها 37.935 حالةً.
وبينت وزارة الصحة المغربية اليوم (الخميس)، أنها سجلت 28 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 584.
وأضاف أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء ارتفع إلى 26.687 بعد تعافي 1.010 أشخاص.
، "كورونا" يصيب 1.241 مغربياً ويقتل 28 خلال 24 ،
المصدر : الخليج 365
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