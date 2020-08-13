محمد بن مسعود - الدمام - أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية الإيكوادور لويس غاليغوس. وتم خلال الاتصال مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير "الجبير" يبحث الموضوعات المشتركة مع وزير خارجية الإيكوادور وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-08-13 أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية الإيكوادور لويس غاليغوس. وتم خلال الاتصال مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. Advertisements 13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441 09:30 PM أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية جمهورية الإيكوادور لويس غاليغوس. وتم خلال الاتصال مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ، "الجبير" يبحث الموضوعات المشتركة مع وزير خارجية الإيكوادور ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الجبير" يبحث الموضوعات المشتركة مع وزير خارجية الإيكوادور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.