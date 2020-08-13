الترفيه: لائحة العقارات البلدية تتيح استئجار المرافق في الفعاليات والبرامج الترفيهية

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أتاحت لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، لكل المهتمين بقطاع الترفيه، الاستفادة من الخدمات المقدمة عن طريق استئجار واستثمار المرافق لإقامة الفعاليات والبرامج الترفيهية.
وتهدف لائحة التصرف بالعقارات البلدية إلى إثراء المحتوى الترفيهي من خلال تقديم أفكار ومشاريع إبداعية متجددة، بالإضافة إلى تنمية الفرص للشركات والمؤسسات ورواد الأعمال في قطاع الترفيه، وفقا لما كشفته هيئة الترفيه.
وتضمنت أهداف لائحة التصرف بالعقارات أيضا جذب الاستثمارات المحلية والعالمية لقطاع الترفيه، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب وبنات الوطن في قطاع الترفيه.
ولمزيد من تفاصيل أكثر عن اللائحة يرجى زيارة الرابط التالي: هنــــا.
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